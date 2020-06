Influenciadores digitais que dão bons exemplos durante a quarentena

Antes de mais nada, alguém pode se perguntar o que seria um influenciador digital. De alguma maneira, todos nós podemos influenciar alguém à medida que indicamos algum produto ou até mesmo apresentamos alguma ideia ou comportamento. Mas os influenciadores profissionais fazem dessas indicações um trabalho. E com a força de seu engajamento, podem popularizar um determinado produto para seu público.

Essa profissão relativamente recente experimentou algumas mudanças significativas desde que a quarentena começou. Quando o mundo passou a enfrentar uma epidemia, vários comportamentos tiveram que ser mudados. Assim, alguns influenciadores que mantinham uma rotina de viagens, festas ou compras fora da realidade da maior parte das pessoas não tiveram grande aceitação.

PUBLICIDADE

No entanto, aqueles que se mostraram mais reais e trouxeram mensagens e atitudes positivas tiveram um aumento na aceitação. De olho nisso, resolvemos trazer esta lista com 6 nomes que estão trilhando um bom caminho:

Maraisa Fidelis (@blzinterior)

Maraisa Fidelis possui um site direcionado à mulher negra. É lá que ela dá dicas sobre maquiagem, transição capilar e outros assuntos pertinentes. Mesmo continuando seu trabalho remotamente, ela comentou recentemente sobre as dificuldades de manter a concentração durante esse período.

A solução encontrada por ela foi ler mais livros sobre Plantas medicinais e temas que lhe trouxessem alegria e praticar ioga. A influenciadora comentou em uma de suas postagens o quando o exercício é fundamental para manter-se calma e deixar de se cobrar tanto, afinal as pessoas são diferentes.

Thaynara OG (@thaynaraog)

Thaynara já tem uma experiência com a internet, onde trabalha desde 2015. Com perfil em várias plataformas, ela também acumula trabalhos como repórter e apresentadora. Com tamanho currículo, reconhece que foram precisos muitos anos para que ela entendesse o que pode ou não fazer nas redes sociais.

E durante a quarentena ela resolveu ampliar ainda mais seus conhecimentos. Thaynara está aproveitando para preencher seu tempo com atividades que sejam úteis para o futuro. A maranhense está estudando sobre o mercado financeiro e também cursando inglês. E isso tem servido de inspiração para muitos de seus seguidores, que aproveitam a oportunidade de estar em casa para buscar opções de cursos básicos e ampliar os conhecimentos.

Paulo Tarso (@chefpaulotarso)

Imagem: Reprodução

Paulo Tarso se formou em Artes Culinárias pelo The Culinary Institute of America, Em Nova York. Com uma larga experiência como chef, trabalhou em vários restaurantes renomados e manteve um serviço de catering & personal chef. Consultor gastronômico no Restaurante Rubrio, Paulo está acostumado a lidar com o público. Ele também é professor e oferece um curso presencial.

Durante a quarentena ele está impossibilitado de seguir suas demandas, mas resolveu se renovar. Como não está podendo oferecer seu curso de presencialmente, colocou trechos de suas aulas no IGTV do seu Instagram. Além disso, ele traz receitas exclusivas e outras fáceis de fazer como sanduíche de queijo quente, molhos para carnes e cookies. Algo que agrada em cheio seus seguidores.

Nátaly Neri (@natalyneri)

Imagem: Reprodução

Com 626 mil seguidores somente no Instagram, Nátaly define seu canal como um lugar onde pode falar sobre Vida consciente e beleza sustentável sem crueldade animal e fazer reflexões diárias. Com isso, é comum encontrar em seu perfil diálogos que ela trava com seu público, tratando sobre assuntos que incluem a realidade da mulher negra, racismo, produtos naturais e políticas públicas.

Nátaly vem aproveitando o momento para botar em prática o que aprendeu em cursos de cosmetologia e aconselha outras pessoas a fazerem. Ela também está aprendendo e ensinando algumas receitinhas veganas para seus seguidores. Além disso, a influenciadora faz vídeos constantes no seu canal do Youtube e em um deles chamou Louie Ponto e Mariana Torquato para conversar um pouco mais sobre saúde mental durante a quarentena.

Fábio Porchat (@fabioporchat)

Imagem: Reprodução

Com muita gente se reinventando, o apresentador Fábio Porchat tomou um lugar entre aqueles que aproveitam seu espaço para influenciar positivamente seu público. Em seu Instagram de mais de 5,8 milhões seguidores, ele está diariamente entrevistando pessoas diversas.

Suas entrevistas são realizadas diretamente de um canto de sua casa, e o tom é sempre irreverente e leve, mas sem deixar de trazer informações úteis. Além disso, ele está abrindo espaço para personalidades de várias profissões e partidos, como Aline Riscado, Paulo Ricardo, Bruno Gagliasso, João Amoedo, Marcelo Freixo e outros.

Gabi Lopes (@gabilopess)

Imagem: Reprodução

Atriz e influenciadora, Gabi Lopes está usando seu espaço de maneira útil e responsável. Gabi pegou coronavírus no início de março e passou mais de 22 dias sentindo os sintomas da doença. Já recuperada, continuou trazendo notícias e informando como estava cuidando de sua saúde e mantendo uma rotina onde pratica ioga e faz meditação. Ela também anda lendo bastante.

Outra atividade que está fazendo constantemente é promover uma série de lives para conscientizar os jovens. O nome do projeto se chama “Semana do Despertar” e traz três lives diárias com vários convidados e assuntos relevantes para o nosso momento. A influenciadora entende que este momento é ideal para se preparar para o futuro, já que esse momento que vivemos irá passar.

Esperamos que tenham gostado de nossa lista e se souber de outros nomes, pode nos indicar nos comentários.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários