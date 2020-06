Inscrições para cursos gratuitos da Capes encerram nesta sexta

O prazo para as inscrições dos cursos de aprimoramento profissional realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), termina nesta sexta, 26. Estão sendo oferecidas 25 mil vagas em três cursos: Português, Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

As inscrições devem ser realizadas no site Avamec, plataforma virtual do MEC, clicando neste endereço: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes. Basta apenas preencher um formulário com os dados solicitados, acessar o sistema e escolher o curso que deseja. Informações sobre o conteúdo, metodologia e objetivo também estão disponíveis para consulta no Avamec.

Gratuitos e 100% a distância, as formações têm como foco estudantes de graduação, concluintes do Ensino Médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). Cada curso possui 60 horas de duração e têm direito a emissão de certificado assinado pela CAPES.

Até o momento, mais de 45 mil estudantes já participaram dos cursos, segundo a CAPES. As formações estão disponíveis desde abril, sendo revisadas e atualizadas por especialistas da área.

Matemática

A programação da formação em matemática é dividida em minicursos. Entre eles estão: conjuntos numéricos e as operações fundamentais, potenciação e radiciação, equações e funções. O curso objetiva ser um complemento à formação básica, potencializar a compreensão das habilidades e características relativas à linguagem matemática. Para conhecer o conteúdo completo clique aqui.

Português

Dividido em seis módulos, o conteúdo programático do curso Português 2020 aborda conceitos básicos de redação, interpretação, variedade linguística, concordância nominal e pontuação, além de orientações para a produção textual no meio acadêmico. Para saber mais, clique aqui.

Tecnologias da Informação e Comunicação

O curso é composto por cinco módulos: O estudante de EaD: como se organizar para os estudos em ambiente virtual de aprendizagem, Sociedade em rede, Educação a Distância, Mídias na educação e Evolução tecnológica: computadores e dispositivos móveis. Conheça aqui as disciplinas.

