Leo Dias afirma que Felipe Neto é gay e youtuber resolve se pronunciar

Mais uma polêmica entre Leo Dias e Felipe Neto acaba de vir à tona. O colunista mais temido dos famosos foi questionado, em entrevista ao site Gay Blog, e deu uma resposta na lata.

A pergunta em questão era sobre quem seria o homossexual mais inteligente do Brasil e, sem rodeios, Leo acabou deixando escapar tudo que sabe: “Hummmmm…. Felipe Neto”.

Sem meias palavras, o jornalista foi curto e grosso, não se estendendo com a confissão, e acabou sendo rebatido pelo próprio youtuber horas depois.

Por meio do Twitter, Neto reagiu com ironia: “Nada no mundo me incomoda menos do que ser chamado de gay. Considero o mesmo que me chamar de ‘goiabeira’, ou ‘bibliotecário’”.

Em seguida, ele ainda alfinetou o famoso jornalista, dizendo: “Gay só é ofensa, ou algo pejorativo, na mente de bolsominion”.

Na sequência, Felipe Neto foi questionado novamente e acabou admitindo, em forma de deboche, que realmente seria homossexual, já que as pessoas sempre acham o que querem achar.

“Fala que eu sou, cara, é mais fácil. Tu vai falar ‘não’, aí a pessoa vai falar ‘ah, eu acho que é’, aí tu vai falar: ‘mas ele tem namorada’, a pessoa vai falar ‘ah vários gays são casados com mulheres’. É mais rápido falar ‘é, é sim’ e deixar a pessoa seguir a vida”, rebateu.

Nada no mundo me incomoda menos do que ser chamado de gay. Considero o mesmo que me chamar de "goiabeira", ou "bibliotecário". Gay só é ofensa, ou algo pejorativo, na mente de bolsominion. pic.twitter.com/uZty916d6a — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) June 14, 2020

