Live ensinado como cuidar das estrias vermelhas e brancas; confira na coluna da Kelly

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta-feiras, por Kelly Kley.

Sugestões: kelly.kley@gmail.com

Instagram: @kellykley

Live como cuidar das estrias

Hoje, às 16h, horário local, a Dr. Ana Carolina Almeida vai realizar uma live pelo seu Instagram ensinado como cuidar das estrias vermelhas e brancas. Então, não perca@ @dra_carol_almeida

Felicidade

O casal Brunna Hadad e Rennan Dankar e toda família Hadad estão só felicidades com a chegada da primogênita, Bella. Bruna está com 5 meses e exibe uma bela barriga. Parabéns ao casal e toda família.

Diga não à violência doméstica



A deputada Antônia Sales, durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) de terça-feira (23), usou seu pronunciamento para dizer não à violência doméstica, com um x na mão, campanha nacional do CNJ, e aproveitou para pedir aos demais deputados para se juntarem a causa e votarem favorável ao seu projeto que vem a beneficiar as mulheres que estão sofrendo violência doméstica.

Glamour



No glamour, esses três grande profissionais, Joelma Severo, Vanda Souza e Alan Diego Freitas, durante a live da loja Jorge Cosméticos ontem a tarde pelo facebook..

Níver

O aniversariante de segunda-feira (22) foi do piloto e acadêmico de odontologia, Fabio Bittencourt. A coluna registra e deseja os parabéns!

Halyne Lessa

Quem não quer arrasar com uma linda sobrancelha? Todo mundo! Então, moradores de Brasileia, ainda dá tempo para você marcar seu horário com a profissional de designer de sobrancelha, Halyne Lessa, que estará no município na próxima terça-feira, 30 de junho. Devido a pandemia, os agendamentos são com bastante tempo de um atendimento a outro para todos. Agende logo e realce seu olhar!

Contato: 99987-3481

Dica: Mesa Posta Festa Junina



Hoje trouxe algumas sugestões de Mesas Juninas para quem adora essa época do ano. Vale tudo: misturar cores, símbolos, comidinhas, objetos rústicos, tecidos e muito mais. O importante é deixar a mesa caracterizada usando elementos que lembrem o tema. Por isso, preparei algumas dicas :

Tecidos: chita, xadrez e floral. São super característicos. Porém, se você fizer uma mesa mais rústica, pode usar também juta, linho e outras texturas que lembrem a fazenda.

Comidinhas caipiras: feitas de amendoim, milho, mandioca e carne seca, são bem características. Aliás, o milho pode ser usado também para decorar. Nas bebidas, aposte no quentão e chocolate quente.

Símbolos: bandeirinhas, fogueira, chapéu de palha, balão, entre outros são símbolos dessa festa que podem ser colocados na mesa de forma sutil, seja em um detalhe da argola do guardanapo, ou até mesmo no centro da mesa.



Fonte: weshareideas

