Lojistas fecham Terminal Urbano em protesto contra fechamento do comércio

Uma movimentação desde às 7h da manhã tomou o Centro de Rio Branco neste sábado (27), quando proprietários de lojas localizadas no camelódromo protestaram contra a polícia, que determinou o fechamento de alguns estabelecimentos, e contra o decreto que prevê, ainda, a suspensão de atividades comerciais não essenciais no estado, em combate ao coronavírus.

Um dos lojistas que não quis se identificar explicou à reportagem do ContilNet que a polícia pediu para que alguns pontos comerciais fossem fechados e isso gerou um confusão entre os agentes e os empreendedores. Imagens gravadas mostram o tumulto causado no local e o momento em que os logistas foram até à ponte que liga o primeiro distrito ao segundo, também no Centro, no intuito de fechá-la.

Não conseguindo fazer a barreira, os manifestantes mudaram o plano. Todos eles se dirigiram ao Terminal Urbano, onde estão até o momento barrando a entrada de ônibus e outros veículos no local pela Avenida Ceará – principal acesso ao espaço público.

“Estamos aqui pedindo a atenção das autoridades. Nós queremos trabalhar e sobreviver, voltando às atividades com segurança e higiene, mas podendo ganhar o nosso pão de cada dia”, disse um deles.

A Polícia Militar está no local.

