No México, neto se desespera e faz respiração boca a boca em avó com Covid-19

Duas fotos que mostram um neto fazendo respiração boca a boca em sua avó, que passava mal no estacionamento de um hospital, no México, vem emocionando internautas do mundo inteiro.

A idosa, que estava com Covid-19, morreu nos braços do neto. As fotos foram postadas pelo jornalista Willamis Franca, em sua página no Facebook.

ContilNet compartilhou as fotos e o texto postados por Franca, na íntegra. Veja:

Vovó morre por Covid-19; neto tentou reanimá-la com respiração de boca a boca.

A mulher se encontrava no estacionamento de um hospital à espera dos cuidados médicos, no entanto, começou a apresentar complicações respiratórias, por isso seu neto se aproximou para auxiliá-la

Nas imagens é apreciado o neto que tenta reanimá-la com respiração de boca a boca, mas não teve sucesso, ao chegar os médicos minutos depois confirmaram que não contava com sinais vitais.

O amor é mais forte do que o risco de se contagiar da doença.

