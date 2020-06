Ossada humana é encontrada por trabalhador em ramal no bairro Belo Jardim 3

Uma ossada humana, possivelmente do jovem Jully Maycon Rocha Cabral, foi encontrada, na manhã desta terça-feira (2), no km 8 no Ramal da Usina, no Bairro do Belo Jardim 3, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a ossada foi encontrada por um trabalhador rural, e que pode ser de um jovem que está desaparecido já alguns dias. Ao lado do corpo foi encontrada uma identidade. Uma grande campanha foi realizada nas redes sociais para tentar localizar essa pessoa com vida.

Após o cadáver ser encontrado pelo trabalhador, que foi até uma propriedade de um vizinho para acionar a Polícia Militar, a área foi isolada para os trabalhos da perícia, que confirmou ainda que o corpo foi encontrado em um local e a cabeça estava a cerca de 5 metros de distância da ossada.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, recolheram o cadáver e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

