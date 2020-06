PM apreende arma de fogo no interior do Acre

Os policiais realizavam patrulhamento quando se depararam com quatro indivíduos, visivelmente nervosos

Policiais militares do 1° BPM apreenderam uma arma de fogo, no domingo, 28 de junho, no bairro Plácido de Castro, situado na rodovia Transacreana.

Os policiais realizavam patrulhamento quando se depararam com quatro indivíduos, visivelmente nervosos. Os militares realizaram a abordagem e durante a busca pessoal foi encontrado um revólver calibre .38, com seis munições, na cintura de um dos homens.

A guarnição encaminhou o envolvido à delegacia, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

