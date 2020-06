Policial é encontrado morto dentro de casa com um tiro na cabeça e polícia suspeita de suicídio

A morte do policial penal Charles Alves Damasceno chocou a população do município de Tarauacá. Charles, que trabalhava no Presídio Moacir Prado foi encontrado morto e a suspeita é que ele tenha colocado fim a própria vida. O que é apontado como um possível suicídio ocorreu na noite de quarta-feira (10) dentro da residencia do agente de segurança.

Segundo informações da Polícia Civil de Tarauacá Charles teria usado uma pistola para atirar na própria cabeça. Os motivos que levaram o profissional da área de segurança praticar a auto eliminação são desconhecidos.

Charles era considerado um profissional exemplar e dedicado. O Instituto de Administração Penitenciária emitiu nota nesta quinta-feira (11), emitiu nota de pesar. Em dos trechos a nota diz: “O Iapen perde um bravo guerreiro, cumpridor das normas internas e que sempre se empenhou com garra, ânimo e dedicação, motivando seus pares no trabalho por um sistema eficiente”, disse a nota assinada pelo diretor Presidente Arlenilson Cunha.

Por se tratar de morte violenta, a Polícia Civil de Tarauacá vai instaurar um inquérito para apurar as circunstancias. A arma usada foi apreendida e passará por perícia. Charles Alves era ingressou no Instituto de Administração Penitenciaria em 2011. Ele deixa a esposa e três filhos,

