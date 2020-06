Por apenas R$ 12, profissionais da Saúde e Segurança podem ter máscara Face Shield no Acre

A empresa Protection Face Shield no Acre resolveu fazer uma oferta especial de máscaras de proteção para profissionais de saúde e para policiais civis, profissionais da saúde e militar em geral.

O recurso de acetato, que protege não apenas a boca e o nariz das possíveis gotículas, mas também os olhos, é ofertado aos grupos citados por apenas R$ 12, como uma forma de auxiliar os guerreiros que nos ajudam neste combate.

O empreendimento tem se destacado no mercado com a produção dos utensílios que garantem ainda mais proteção contra o coronavírus. Várias empresas e trabalhadores que estão atuando na linha de frente já estão usando as suas proteções.

A oferta aos grupos está disponível até este sábado (19) e não será prorrogada.

Se ainda não pediu a sua, aproveite para entrar em contato com a Lindomar pelo (68) 98425-8829 ou seguir os perfis da Protection Face Shield no Instagram e no Facebook.

