Saúde registra mais seis mortes e 450 novos casos de coronavírus neste domingo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 458 novos casos de infecção por coronavírus. O número oficial de casos confirmados salta de 7.525 para 7.983 neste domingo, 7.

Mais seis mortes por contaminação por coronavírus também foram registradas. Oficialmente, o número de óbitos por Covid-19 chegou a 207 neste domingo, em todo o estado.

As mortes são de cinco pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. A mulher é da cidade de Brasileia. E entre os cinco do sexo masculino, um é de Cruzeiro do Sul. A idade das vítimas varia de 42 a 79 anos.

Brazil Confirmados 678,360 +4,773 (24h) Mortes 36,078 +121 (24h) Recuperados 302,084 44.53% Ativos 340,198 50.15%

