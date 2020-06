Série sobre a vida de Anitta viraliza e tem até Bruna Marquezine no elenco

Para completar, o jornalista ainda declarou que cedeu à Netflix os direitos da obra Furacão Anitta, título da biografia que ele escreveu sobre a funkeira no ano passado

Anitta está sendo o assunto desta semana após Leo Dias divulgar vários áudios e mensagens sobre polêmicas antigas envolvendo vários famosos e, imediatamente, vários fãs começaram a imaginar como seria uma série sobre tudo isso, com atores como Bruna Marquezine no elenco.

Para completar, o jornalista ainda declarou que cedeu à Netflix os direitos da obra Furacão Anitta, título da biografia que ele escreveu sobre a funkeira no ano passado. Bastou isso para que os fãs começassem a “escalar” os atores que deveriam estrelar essa tão aguardada trama.

O elenco é imenso e as possibilidades também. Para começar, eles “elegeram” Isis Valverde para interpretar a protagonista da história. No papel de Leo Dias, o mais indicado pelos fãs foi o nome de Alexandre Nero. Já Jojo Todynho seria feita pela atriz Polly Marinho.

Para fazer Marina Ruy Barbosa, foram cogitadas a própria Marina e Bruna Marquezine, mas o nome de Sophia Abrahão foi o mais indicado. Ivete Sangalo, por sua vez, ficou dividida entre nomes como os de Claudia Raia e Fabiula Nascimento.

Cacau Protásio foi sugerida como a intérprete de Preta Gil, Caio Castro como Luan Santana, Ludmilla tendo o papel disputado por Roberta Rodrigues, Jeniffer Nascimento e Juliana Alves, Thiago Martins como Pedro Scooby, e Silvero Pereira ou Jesuita Barbosa como Pabllo Vittar.

Nicolas Prattes ou Danilo Mesquita ganharam força para interpretar Carlinhos Maia, Fabrício Boliveira como Nego do Borel, Carolina Dieckmann como Claudia Leitte, Solange Couto como Dona Silvana, mãe de Ludmilla, e Thiago Abravanel como Rainha Matos.

Um detalhe, porém, acabou roubando a cena: Um internauta sugeriu que Bruna Marquezine ficasse com o papel de Manu Gavassi e Manu com o papel de Bruna, já que elas são muito parecidas e ambas já tiveram atritos com Anitta.

Léo Dias e Anitta

