Casal da Cidade do Povo é perseguido e alvejado a caminho de casa em Rio Branco

O motociclista Vekeson Feitosa Dias, 27 anos, e sua esposa Erica Braga de Almeida, 23, foram feridos a tiros na noite desta segunda-feida (13), na rotatória do Parque Industrial, na BR-364, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vekeson e Erica são moradores da Cidade do Povo e saíram de casa para fazer compras em um supermercado na Via Chico Mendes. Na volta para a residência, o casal trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 125 Fan de cor laranja, e ao se aproximarem da rotatória do Parque Industrial, foram abordados por um criminoso que estava em uma motocicleta Bros vermelha, que estava armado e atirou várias vezes contra as vítimas.

Um dos tiros transfixou a mão esquerda de Érica; atingido as costas dela, e outro projétil acertou a região da cervical de Vekeson. Após a ação, o autor dos disparos fugiu do local.

Vekeson, mesmo ferido, ainda conseguiu levar a motocicleta e sua esposa até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito e pediu ajuda à equipe médica plantonista. O casal recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foram transferidos por uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da UPA ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os socorristas do Samu, o casal deu entrada no hospital em estado de saúde estável.

Policiais militares colheram informações sobre o caso e as características da moto utilizada pelo autor dos tiros, e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Polícia Civil.