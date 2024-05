Mulheres são salvas após pedido de ajuda escrito com batom: “SOS”

Rosângela e Jade Bruckhoff, mãe e filha, foram resgatadas em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), após usarem batom para escrever um pedido de socorro em uma das janelas da casa onde moram. As mulheres foram abrigadas por familiares, mas sete animais ficaram para trás. As informações são do g1.

O município de Eldorado do Sul ficou completamente inundado, e mais da metade dos 40 mil habitantes tiveram de deixar suas casas. Na manhã desta segunda-feira (13/5), o Rio Grande do Sul contabilizou 147 mortes causadas pelos alagamentos, que afetam mais de 440 municípios.

Apesar da previsão do tempo no estado apontar que a chuva deve perder força a partir desta terça-feira (14/5), a população permanece em alerta. Isso porque os níveis de rios e lagos têm aumentado, como consequência dos acumulados de chuva desde o início de maio.

Um alerta de riscos hidrológicos e geológicos foi emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no domingo (12/5). De acordo com a Climatempo, as regiões metropolitana de Porto Alegre e a sul dos Vales e a Serra serão as mais impactadas pelo aumento do nível da água.