“Temos que conviver com o coronavírus”, declara Gladson ao defender flexibilização 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou ao ContilNet que a população acreana precisa aprender a conviver com a presença do coronavírus, haja vista que ainda não há cura para a doença no mundo.

O gestor que se manifestou sobre o retorno das aulas no sistema público para setembro em uma emissora nacional, não esconde sua vontade de que o comércio seja reaberto com normas exigidas por órgãos fiscalizadores. “Não há mais flexibilização. Temos que conviver com a presença do Covid-19”, declarou.

No entanto, apesar de ter se reunido com os empresários locais, Cameli precisa do apoio dos prefeitos e dos órgãos de controle que já se manifestaram contra a ideia de reabertura.

Plano

Para isso, o governo apresentou o “Plano de Convívio Sem Covid-19″, que trata-se de uma estratégia para flexibilizar o decreto de isolamento social seguindo regras menos rígidas mas dentro das normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em contato com o governo, estão definidos critérios para a implementação da nova metodologia como foco primário voltado para o controle e redução de novos casos instituindo índices para novos casos positivos.

Dentre os métodos que deverá ser implementado pelos municípios, estão a quantidade de testagens, a quantidade de internações e a quantidade de óbitos que servirão de parâmetros para avanço no modelo de gerenciamento levando em conta também o índice de isolamento social.

