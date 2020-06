Vanda Milani diz que população carente, indígenas e ribeirinhos não podem ficar desassistidos durante pandemia

A deputada federal Vanda Milani defendeu na manhã de hoje (23) pelas redes sociais, a aplicação correta dos recursos que foram destinados pelo governo federal como ajuda emergência aos municípios, para combater o avanço da pandemia nas cidades do interior.

“Ao todo foram R$ 36 milhões destinados aos 22 municípios do estado do Acre para investimentos no enfrentamento da Covid-19 e na recuperação econômica” destacou a deputada.

Para a parlamentar líder do Solidariedade, os prefeitos precisam assegurar um plano de gerenciamento desses recursos que não permita que as populações fiquem desassistidas. Ela chama atenção principalmente, para as tribos indígenas que dependem do poder público em várias regiões do Acre.

“O interior do estado tem cidades que devido a situação econômica estão totalmente vulneráveis à contaminação pelo covid-19. Esses recursos precisam chegar a quem mais precisa, as famílias carentes com risco social, os indígenas, ribeirinhos, quem está na ponta”, comentou.

Vanda Milani destinou parte de suas emendas individuais para ajudar na manutenção de unidades hospitalares. Entre elas, os Hospitais de Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Hospital do Amor já receberam os recursos.

Ela afirma que a sociedade deve ser parceira na fiscalização da correta aplicação dos recursos. Vanda Milani lembra que a Câmara dos Deputados tem plataforma para o acompanhamento dos gastos.

“Desde o início da crise que nos desdobramos regulamentando a aplicação do dinheiro para o enfrentamento da covid-19, aprovamos o programa de socorro financeiro que possibilitou o dinheiro já depositado em conta”, concluiu.

