Vênus está retrógrado: é tempo de rever relações e ter cautela com grana

Até dia 25/6 Vênus, o planeta dos relacionamentos, entra em retrogradação. O movimento não é comum: costuma ocorrer em intervalos de um ano e meio, aproximadamente – bem diferente de Mercúrio, que fica retrógrado três vezes ao ano.

Apesar de parecer uma inversão de curso, trata-se apenas de uma ilusão de ótica. O planeta apenas “desacelera” sua trajetória, dando a sensação de que está indo para trás, a partir do ponto de vista terrestre.

Desta vez, Vênus entra em retrogradação em 21º50 do signo de Gêmeos, exatamente às 3h45 – e permanece assim até 25 de junho (em 5º20 de Gêmeos, às 3h48).

Período para repensar

Como esclarece o astrólogo Ricardo Hida, apesar de causar um certo “pânico” em quem desconhece o movimento, a retrogradação planetária deve ser entendida como um período de observação e revisões.”É um momento de diminuição da velocidade e de não se tomar nenhuma decisão precipitada – e, menos ainda, definitiva”, pontua. O astrólogo acrescenta que, quando um planeta fica retrógrado, ele exige uma revisão nos planos para correção de rumo.

“Em uma viagem em que somos obrigados a atravessar a cerração, uma neblina pesada, não se pode acelerar a velocidade do carro, muito menos parar. O mesmo ocorre conosco durante esses períodos astrológicos”, compara.

O impacto de Vênus

Vênus é o planeta do amor, que mostra como as pessoas demonstram o sentimento, o que as atrai e desperta desejo. O planeta também fala dos valores essenciais de cada indivíduo e do senso de autoestima. Ainda tem ligação com as finanças.

Segundo Ricardo, quando tal planeta entra em retrogradação, “confunde e faz com que as pessoas possam negligenciar valores, sobretudo financeiros, e relacionamentos”. “Também pode levar a exageros sexuais e a futilidade”, revela.

Apesar disso, o momento se mostra excelente para que as pessoas revejam as relações e os cuidados pessoais. “Uma vez que o planeta estará em Gêmeos, também é ótimo para se adotar uma forma mais delicada e elegante de se expressar”, sugere Ricardo.

Enquanto o planeta se encontra com fluxo alterado, o astrólogo não recomenda dar início a relacionamentos, por serem grandes as chances de não vingar.

Negócios também devem ser adiados. Recomendam-se que as transações comerciais importantes esperem até o fim da retrogradação para serem concretizadas.

Associado ao momento de reclusão, decorrente da pandemia do coronavírus, a orientação é adotar cautela e manter um passo atrás. “A chance de engano é muito grande”, alerta Ricardo.

Outro conselho: é necessária muita atenção com as compras em valores expressivos neste período, evitando um baque no orçamento, intensificado pelo cenário econômico incerto à frente.

Dicas para os signos durante a retrogradação de Vênus

A seguir, o astrólogo Ricardo Hida repassa algumas recomendações para cada signo do zodíaco:

Áries: cuidar mais do que fala, e como fala, é primordial para o nativo do signo, pois a chance de render confusão é muito grande. Existe, ainda, risco de ele sofrer algum tipo de fraude ou engano.

Touro: o taurino não deve mexer com dinheiro no período. Em especial, o nascido sob este signo não deve mudar investimentos e gastar além do necessário.

Gêmeos: o nativo pode aproveitar o momento e repensar o visual, desde que sem mudanças radicais (melhor deixar para depois). O cuidado com a saúde é fundamental.

Câncer: é hora de o canceriano olhar para dentro e ver o que precisa ser perdoado. O momento é ideal para se fazer uma faxina interna, para que nenhuma mágoa atrapalhe o futuro.

Leão: o leonino deve estar atento às possíveis confusões com amigos. O período pede paciência, gentileza e cuidado, mesmo que isso não seja recíproco. Quanto menos o nativo se expor em grupos, melhor!

Virgem: precisa cuidar da carreira e da imagem social, já que qualquer deslize tende a gerar prejuízos de difícil recuperação. A pergunta que o virginiano deve se fazer é: “como posso melhorar meu marketing pessoal?”

Libra: o momento pede diplomacia e paciência, sobretudo com estrangeiros e familiares do marido ou esposa. O libriano que está estudando precisa redobrar a atenção a esta área e não deve abandonar o curso agora.

Escorpião: não é bom o escorpiano fazer empréstimos ou dispor dinheiro para alguma pessoa. O risco de perdas é elevado. O momento também se mostra tenso no quesito sexualidade. Por isso, é necessária atenção aos parceiros. Melhor fugir do sexo casual.

Sagitário: é hora do nativo rever como se relaciona com os outros, avaliando quais os limites e trocas existentes. É muito provável que ele perceba estar dando mais do que recebe. Ao se tornar evidente, esse desequilíbrio vai exigir novas atitudes para ser compensado.

Capricórnio: a saúde do capricorniano pede atenção. Se possível, seria ótimo fazer um check-up. É hora também de ter mais cuidado com o pet e a rotina profissional. Evitar confusões com colegas de trabalho é primordial.

Aquário: nada de novos romances e quebrar a quarentena para a diversão. O mar não está para peixe, sobretudo para o aquariano. Segurança e cautela no amor e no jogo são essenciais neste momento.

Peixes: é uma boa ocasião para mudar a casa, mas nada que exija reforma. Qualquer ajuste para deixar o lar mais bonito já é suficiente. O pisciano também precisa ter mais paciência com os pais enquanto Vênus está retrógrado.