Academias no AC só serão autorizadas a funcionar na última fase do Pacto Acre sem Covid

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, órgão colegiado auxiliar do Estado nas matérias relacionadas à doença Covid-19, tornou público o enquadramento dos setores e das atividades comerciais autorizadas a funcionar, de acordo com cada um dos Níveis de Risco estabelecidos no Pacto Acre Sem COVID, por meio de decreto, disponibilizado na noite de sexta-feira (3), em edição extra do Diário Oficial do Acre.

O Pacto Acre sem Covid, prevê uma retomada gradual das atividades comerciais e religiosas em quatro níveis que vão obedecer três critérios: nível de contaminação, responsabilidade social e capacidade do sistema de saúde. Os níveis de classificação de risco foram divididos em Vermelho, Laranja, Amarelo e Verde, respectivamente do mais perigoso para o menos perigoso.

A cada sete dias será feita uma nova avaliação pelo governo nos indicadores existentes e as prefeituras poderão dar a autorização para as reaberturas conforme a classificação. Atualmente, todo o estado encontra-se no nível vermelho, o mais alto e perigoso, que autoriza a abertura apenas dos serviços essenciais.

As academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares serão um dos últimos segmentos a serem autorizados a reabrir e retomar suas atividades: apenas no último nível, o verde e seguindo protocolos sanitários: capacidade limitada a 60% do total. Eventos, feiras, seminários e congressos seguem o mesmo critério.

Espaços públicos (parques, quadras poliesportivas, campos de futebol comunitário, espaços destinados para atividades físicas) e similares que ocasionem aglomeração de pessoas também s[o serão liberados quando o município em que está situado chegar ao nível verde de epidemia.

