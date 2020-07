Após deixar a Globo, Zeca Camargo assina com a Band como diretor artístico

O salário do jornalista será maior que R$ 200 mil, mas não atingirá o recebido na emissora carioca, que contabiliza R$ 300 mil

Dois dias após o fim oficial de seu contrato com a Rede Globo, Zeca Camargo assinou com a Band para trabalhar como diretor artístico, além de ganhar um programa dominical. O jornalista passou 24 anos na emissora carioca e foi desligado na onda de demissões que a empresa promove em 25 de maio.

O posto que Zeca assumiu está vago desde antes da pandemia, quando José Moniz retornou a Portugal. O convite para o jornalista trabalhar na emissora veio do diretor de programação, Antônio Zimmerle, que também saiu da carioca para a Band.

PUBLICIDADE

O salário de Camargo na Globo girava, segundo João Batista Jr., da Veja, em torno de R$ 300 mil. O comunicador apresentou o programa É de Casa, exibido aos sábados, até entrar de férias no início de maio. Segundo a coluna Fefito, do UOL, o salário do jornalista na Band será maior que R$ 200 mil, mas não atingirá o recebido na emissora carioca.

Durante sua longa passagem pela Globo, Zeca Camargo fez história ao ser um dos apresentadores do Fantástico durante anos. Além disso, ele também comandou alguns realities, como o No Limite, e chegou a ser responsável pelo Vídeo Show, que acabou não decolando na ocasião.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários