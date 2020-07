Caixa amplia para 180 dias a pausa em prestações do Minha Casa Minha Vida

A medida divulgada faz parte das ações do banco para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quarta-feira (22/7) que irá possibilitar a ampliação, de quatro para seis meses, da pausa nas prestações dos créditos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixas 1,5, 2 e 3) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

De acordo com nota, até o momento, mais de 2,4 milhões de mutuários já solicitaram a pausa na prestação habitacional. A extensão da carência poderá ser pedida a partir da próxima segunda-feira (26/7). Quem não pediu a pausa também poderá solicitar a carência por 180 dias.

O banco ainda ressalta: “As opções de pagamento parcial dos encargos ou carência também serão estendidas para até 180 dias, porém, não poderão ser utilizadas em conjunto com a pausa”.

A medida divulgada faz parte das ações do banco para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus.

“Estender a pausa é mais uma medida importante do banco no suporte ao planejamento das famílias brasileiras nesse período de pandemia e à retomada da economia”, afirma o presidente do banco, Pedro Guimarães.O banco ainda ressalta que, durante o período de pausa, o contrato não está isento da incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas.

Os valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alteração.

