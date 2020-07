Cantor e compositor Juraildes da Cruz realiza live solidária para Casa da União do Acre

E-mail: [email protected]

B-Day

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a super fotógrafa Bel Caetano, que aniversariou na sexta-feira, 3, e celebrou a data em família em Cascável-PR, onde reside.

Mais um ano de vida

Com uma celebração discreta, em família, o advogado Menandro de Souza comemorou mais um ano de vida no dia 3. A festa foi preparada, com carinho, por esposa Eva Evangelista.

GuaSha para harmonização e rejuvenescimento



Passando uma temporada em Alto Paraíso de Goiás-GO, durante o isolamento social, o massoterapeuta Bento Marques continua trabalhando com seus cursos à distância. Ele está oferecendo curso virtual de massagem facial, o GuaSha, em que ensina as técnicas de massagens faciais com cristais para manter o brilho natural, a limpeza limpa da pele, os músculos tonificados, o bom funcionamento da fluindo, o cérebro oxigenado e a glândula pineal irradiando alegria. O curso com teoria e prática pode ser adquirido pelo WhatsApp (68) 9.9232-4478.

Geometria com cristais

Os cristais são energias puras, vivas, que é o planeta onde vivemos. Para ensinar como transformar a vida usando as informações universais que eles possuem, o massoterapeuta Bento Marques oferece o curso on line “Geometria com cristais”, onde compartilha saberes que adquiriu na floresta amazônica acreana, além de vivências em terapias que pratica há 30 anos.

O curso tem o seguinte roteiro: iniciação ao mundo dos cristais – identificar, limpar, energizar e programar; pedras em cores e malhas geométricas precisas, para redistribuir energia perdida na socialização; essência spray para limpar e recarregar cristais; limpeza e harmonização de ambientes; e meditação com cristais. São sete vídeos com aulas de uma hora, enviados via WatsApp. Informações: (68) 9.9232-4478.

Live solidária com Juraildes da Cruz

No dia 25, às 19h, o cantor e compositor Juraildes da Cruz realizará uma Live solidária nacional pelo YouTube, para a Casa da União da 7ª Região, aqui do Acre. O show contará com a participação especial do músico Marcos Lessa e outros convidados. Depois, eu conto mais. Todos lá!

Live com Monja Coen

Nessa sexta-feira, 6, às 20h, O Boticário realizou uma live com a Monja Coen, para um momento de meditação guiada. Na ocasião, serão apresentados também os benefícios do Matcha, ingrediente da nova linha Nativa SPA. Imperdível! A transmissão será pelo Instagram @oboticario.

A nova linha de Nativa SPA Matcha, para cabelos e corpo, conta com a combinação do óleo nutritivo de quinoa e extrato antioxidante de matcha – extraído das folhas mais altas da Camelia Sinensis, cultivadas à sombra para garantir maior concentração de clorofila e polifenóis – que promove elimina toxinas e impurezas do dia a dia.

Arbo, do Boticário, traz o frescor e o vigor da natureza para o dia a dia

A reconexão com a natureza é uma das formas mais simples e eficientes de renovar as energias roubadas pelas preocupações do cotidiano. E se ultimamente esse momento está restrito pelas recomendações de isolamento social, O Boticário traz a natureza para dentro de casa. A perfumaria Arbo oferece quatro versões, que exaltam a natureza como a ferramenta mais potente que existe para quem busca essa renovação.

O clássico, Arbo Desodorante Colônia, possui uma fragrância fresca com notas captadas no ar da montanha, um acorde exclusivo Ar das Montanhas. Arbo Liberté é o mais indicado para os amantes de cheiros refrescantes, seu segredinho foi criado com um acorde especial das cachoeiras. Possibilitando o sensorial de estar dentro de uma floresta, com os sons, cheiros e as texturas inerentes ao ambiente, Arbo Reserva conta com uma combinação das potentes e amadeiradas notas de Cedro, Patchuoli e Vetiver. Arbo Ocean possui notas cítricas com fundo amadeirado, resultando assim em uma fragrância refrescante e cheia de vida. Reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade, todas as fragrâncias Arbo são veganas.

O Boticário tem 300 produtos em promoção para renovar a rotina

O Boticário preparou uma promoção para estimular esse momento de reinvenção de rotina durante o isolamento social. Ao todo, serão mais de 300 produtos em itens de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e maquiagem com descontos de até 60%.

Entre os destaques da promoção está Lily Absolu, perfeita para as amantes de notas florais refinadas e intensas, com duração de até dez horas na pele e que está com 10% de desconto. Já os homens que estão em busca de uma fragrância sofisticada, podem contar com Malbec Black, que traz notas amadeiradas provenientes de lascas da fabricação de barris de carvalho francês, que está com redução de 20% em seu valor original.

Agora, se o objetivo é investir em cuidados pessoais e fazer um detox completo e revigorante, o lançamento Detox Matcha, de Nativa SPA, tem loção hidratante corporal de 400 ml, máscara facial e o xampu. Toda a linha está com desconto de 20% e oferece a combinação do óleo nutritivo de quinoa e extrato antioxidante de matcha, promovendo a eliminação de toxinas e impurezas do dia a dia, com uma fragrância refrescante e unissex. Vale lembrar que tem parcelamento em até 10 vezes sem juros em operações acima de R$ 100. A promoção é válida para todo o país, até o dia 19 de julho.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Conexão & Saúde



Hoje 6, às 19h, as farmacêuticas Letícia de Pardo e Isabella Bonugli irão realizar uma live sobre o tema “Mais saúde com homeopatia”. Uma grande opção para quem está em busca de mais saúde e equilíbrio físico e emocional.

Transformando seu lar



A arquiteta Daniela Kipper tem realizado diversas lives durante o período da quarentena, com o intuito de auxiliar seus seguidores e fãs do seu trabalho. Na sexta-feira, 3, ela realizou a 14ª live no Instagram com o tema “Transformando seu Lar – Faça você mesmo”. Parabéns pela iniciativa!

Autodesenvolvimento



Para auxiliar as mulheres durante o período do isolamento social, a empresária e palestrante motivacional Iris Tavares apresentou a live “Mulher tem voz” em conversa com Maryeli Sousa, onde falaram sobre o autodesenvolvimento ultrapassando limites, com alternativas para o “novo normal”.

Made In Acre em parceria com povos indígenas



Em parceria com a Mehiaka Yawa @mehiaka_yawa, a marca acreana Made In Acre lançou essa semana a camiseta bordada ‘Soul Amazônia’, com kenês, que são desenhos de muito poder para os povos Yawanawa. O lucro da venda dessa edição limitada será revestido para algumas comunidades indígenas, que estão precisando de apoio durante esse momento de pandemia. Uma ideia iluminada! Siga o Instagram da Made In Acre @usemadeinacre e acompanhe as novidades.

Óculos solares



Duas exclusividades em óculos de grau e de Sol da Ótica Moderna, exibidas por Rafa Marinho e Tarso Fontes. Para comprar seus óculos entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades! As fotos são de Talita Maia.

Extrato de propólis para imunidade



O extrato de própolis possui características que auxiliam o organismo a ampliar o poder imunológico, contra as infecções microbianas. É super rico em propriedades anti-inflamatórias que colaboram muito nas doenças inflamatórias, como as cardiovasculares, crônicas, autoimunes e intestinais. Além disso, sua propriedade bactericida contribui para a eliminação de bactérias e leveduras ruins, auxiliando na melhora da função intestinal. É também indicado para tratamento de doenças respiratórias, feridas na boca e herpes labial. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Senac Acre inicia Oficina Pedagógica

O Senac Acre realizou no dia 29, a abertura da Oficina Pedagógica “Tecnologias de Ensino e Metodologias Ativas Aplicadas às Aulas Interativas On-line do Senac Acre”. O evento virtual contou com a participação de orientadores educacionais, gestores e pedagogos das unidades do Senac em todo o Estado, visa a reflexão e partilha de boas práticas pedagógicas entre os orientadores educacionais participantes do Projeto Aulas Interativas da instituição.

Prevista para terminar em 24 de julho, a Oficina está organizada em sete encontros pedagógicos, que têm como metodologia norteadora a Sala de Aula Investida, onde o processo de aprendizagem não começa com a explicação do orientador, mas pelo protagonismo dos participantes, melhorando assim o aproveitamento no tempo dos encontros e a interação entre os participantes.

Doações da JBS chegam a Rio Branco

No dia 29, a JBS entregou cinco respiradores, mais de 240 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – aventais, máscaras cirúrgicas e N95, luvas cirúrgicas e de procedimento, macacões impermeáveis, toucas e propés –, além de16 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e desinfetante hospitalar) à Secretaria de Estado da Saúde do Acre, que serão destinados à capital do estado.

No mesmo dia, a Prefeitura Municipal de Rio Branco também recebe nove mil cestas básicas, 20 mil viseiras faciais, três mil litros de álcool em gel e 50 mil máscaras de tecido para distribuição à comunidade. As doações ao Estado e ao município fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS. Rio Branco é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. No Acre, a JBS fará a doação de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 1,5 milhão para a capital, beneficiando mais de 400 mil pessoas no Estado.

