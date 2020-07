Colisão entre motos deixa homem com fratura exposta no Bairro Recanto dos Buritis

A vítima trafegava em sua moto pela rua principal do bairro, quando outro motociclista não parou no cruzamento

O motociclista José Sampaio de Oliveira, 37 anos, ficou ferido depois de uma colisão com outra moto na tarde desta terça-feira (21), na Rua Santa Rita, no Bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima trafegava em sua moto pela rua principal do bairro, quando outro motociclista não parou no cruzamento e acabou entrando na frente da motocicleta de José. No choque das duas motos, apenas José ficou ferido, tendo uma fratura exposta na perna.

PUBLICIDADE

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos a vítima ao pronto-socorro, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, a moto de José foi levada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários