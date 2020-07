Covid-19: Catracas do terminal central são higienizadas a cada 30 minutos

A superintendente destacou que trabalha com duas equipes, sendo uma diurna e a outra noturna, cada uma com seis pessoas

Devido ao novo coronavírus, muitas medidas de desinfecção estão sendo tomadas para auxiliar no achatamento da curva de contaminação. A prefeitura de Rio Branco, preocupada com a população que precisa utilizar o transporte coletivo está realizando higienização do terminal central.

Com o atual decreto do governo do Estado passando Rio Branco para a faixa laranja e permitindo que o comércio volte a funcionar com 30% de sua capacidade, o aumento pela procura do transporte coletivo é inevitável. Pensando em diminuir os riscos para quem anda de ônibus a superintendente municipal de transporte e trânsito Sawana Carvalho, anunciou que a higienização das catracas agora estão sendo realizadas a cada 30 minutos.

PUBLICIDADE

“A desinfecção já era feita, mas com o aumento do fluxo de pessoas no terminal estamos aumentando também os cuidados. Temos uma equipe que a cada 30 minutos faz a higienização das catracas de entrada e também de saída. Essas pessoas estão munidas de borrifador contendo uma mistura de água sanitária e água normal e panos limpos”, explicou Sawana.

Para a universitária Giselda Maia a medida é importante e demonstra que a prefeitura vem adotando medidas que ajudam no combate a pandemia. “Me sinto até mais protegida na hora de pegar o ônibus”, relatou.

A superintendente destacou que trabalha com duas equipes, sendo uma diurna e a outra noturna, cada uma com seis pessoas. Ela disse ainda que o trabalho também é realizado aos finais de semana e feriados e que a limpeza dos corrimãos e bancos, também é feita diariamente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários