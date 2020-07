Danilo Gentili é criticado por piada sobre suspeita de Bolsonaro estar com Covid

Na última segunda-feira (6), Jair Bolsonaro apresentou sintomas de estar com Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus. O humorista Danilo Gentili, que já havia criticado o presidente outras vezes , não perdeu tempo em fazer piada sobre o assunto. “Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento”, ele escreveu no Twitter. Porém, a brincadeira não foi bem vista entre os apoiadores do governo, que criticaram o apresentador nas redes sociais.

Pessoas críticas a Bolsonaro escreveram comentários como “primeira vez que o Danilo Gentili fala alguma coisa que presta” e fizeram outros tweets semelhantes. Alguns tuiteiros também apontaram o fato de que o humorista era um apoiador do presidente até pouco tempo atrás.

PUBLICIDADE

Danilo Gentili faz piada sobre Bolsonaro apresentar sintomas de Covid-19

O nome de Gentili circulou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Por um lado, quem apoia o presidente considerou uma piada de mau gosto, uma vez que foi sobre uma doença séria. Usuários da rede social chamaram o comediante de desumano e insensível. Olhando por outra perspectiva, houve quem defendesse o apresentador do “The Noite”.

Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Pessoas críticas a Bolsonaro escreveram comentários como “primeira vez que o Danilo Gentili fala alguma coisa que presta” e fizeram outros tweets semelhantes. Alguns tuiteiros também apontaram o fato de que o humorista era um apoiador do presidente até pouco tempo atrás.

Olha a diferença entre o tratamento desses dois homens!!! @DaniloGentili Totalmente desnecessário. Saúde para @jairbolsonaro! pic.twitter.com/ApzbyZAUyy — Anne Dias 🇧🇷 (@AnneDiasrj) July 7, 2020

Danilo Gentili diz que Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o presidente Bolsonaro apresentou.

Isso não é liberdade de expressão. Esse é um desumano livre! pic.twitter.com/s7qeOVJbvo — Elias Teixeira🇧🇷 (@EliasTeixeira) July 7, 2020

Primeira vez que o Danilo Gentili fala alguma coisa que presta pic.twitter.com/TiH7aKXpQp — Isáries ♈ (Panda🐼🎗🌻) (@sapa_apaixonada) July 7, 2020

Danilo Gentili fazenda piada com o Lula /Dilma /PT Direita: 😍😘🥰❤👏😁😆😊 Danilo Gentili fazendo piada com o Bolsonaro Direita: 🤬😠😡😤😠😫😭 — Man Down (@trevosa02) July 7, 2020

Vera Magalhães e Danilo Gentili os dois bolsonaristas pulando do barco na última hora p n afogar junto… únicos que conseguem ser odiados pela direita e pela esquerda, parabéns 🎉 — Fabiana H. Moreira (@afabianamoreira) July 7, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários