Danilo Gentili reage furioso contra ataques de bolsonaristas após piada

Danilo Gentili decidiu responder as críticas que recebeu dos apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), após ironizar a notícia de que o presidente testou positivo para o novo coronavírus. No Twitter, a declaração do humorista causou polêmica.

“Quando covid é com os outros: E daí? Não sou coveiro. Não sabia que Covid dava em porco. Gripezinha. Quando é com o minto: Aimmm noussa não pode zuá, heinn? Vamos respeitar e orar, geeenteeeee. Maldito, fez piadaaaaa com covid do mintooooo, noussa”, escreveu o apresentador.

PUBLICIDADE

O contrato do SBT ainda respondeu alguns seguidores. Um internauta afirmou: “Você era um cara que eu considerava do bem, mas me enganei profundamente”.

“Atenção pessoal: basta escrever em seu próprio twitter qualquer piadinha que ‘vossa majestade gordo mimado de 60 anos’ desaprova que você passa automaticamente a ser uma pessoa do mal”, reagiu o humorista.

“Perdeu a credibilidade.. e também teria que perder seu emprego”, disparou outro seguidor. Danilo Gentili respondeu: “Atenção: qualquer um que zoar o mito deve perder o seu emprego”.

A polêmica aconteceu quando o apresentador do The Noite afirmou que a “Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento”.

O presidente Jair Bolsonaro revelou que o teste deu positivo para a Covid-19 na manhã desta terça-feira (7), mas ontem (6) já havia ido para um hospital em Brasília, após sintomas da doença.

Quando covid é com os outros:

– E daí?

– Não sou coveiro

– Não sabia que Covid dava em porco

– Gripezinha Quando é com o minto

– Aimmm noussa nao pode zuá heinn vamos respeitar e orar geeenteeeee, maldito fez piadaaaaa com covid do mintooooo noussa — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Atenção: qualquer um que zoar o mito deve perder o seu emprego. https://t.co/EHzXOzTc1w — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Atenção pessoal: basta escrever em seu próprio twitter qualquer piadinha que “vossa majestade gordo mimado de 60 anos” desaprova que você passa automaticamente a ser uma pessoa do mal. https://t.co/P48OCCllFc — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários