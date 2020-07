Deborah Secco sobre início da relação com Hugo: ‘A gente transava 10 vezes por dia’

Deborah Secco, convidada do quadro “Cada um no Seu Banheiro”, do canal de YouTube de Sabrina Sato, falou à apresentadora sobre sexo e maternidade. Ela contou que, no início do relacionamento com Hugo Moura, hoje seu marido e pai de sua filha, Maria Flor, 4 anos, o casal transava em média dez vezes por dia.

Ao ser questionada sobre diminuição de frequência de sexo depois do nascimento da filha, Deborah confirmou que isso aconteceu, mas fez a ressalva: “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar.”

PUBLICIDADE

Ela disse, ainda, que ainda fazia sexo enquanto estava grávida, mas um pouco menos no início da gestação, por receio. “Mas no fim da gravidez, deu uma animada master”, contou.

Ela acredita que não perdeu o desejo pelo marido, mas que o casal não tem mais a possibilidade de ter mais momentos juntos. “Eu, no elevador, saindo para trabalhar, penso ‘PQP, que delícia, como queria’.”

Maternidade

Deborah diz que uma vantagem da quarentena é poder estar perto da filha. “Ela demonstra muita falta de mim. Ela diz, ‘eu não quero que você pare de trabalhar, mamãe, não quero que você pare de fazer o que ama, só quero que fique um pouquinho comigo’. Meu coração despedaça”, conta Deborah, que, mesmo quando está na rotina de gravações, procura colocar a menina para dormir e levá-la à escola.

A atriz conta sobre um momento quando se sentiu mal por não estar tão presente na vida da filha, pouco antes da quarentena. “A gente sentou na cama e estava vendo umas fotos dela pequena. Uma delas era eu em uma casa de boneca com ela. Ela começou a chorar e disse, ‘mãe, que saudade de quando você brincava comigo, de quando você era minha amiga’. Eu morri, comecei a chorar.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários