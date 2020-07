Download concluído com sucesso: Torrent é oficializado no Flamengo

O Flamengo tem um novo mister. Após a vitoriosa era Jesus, Domènec Torrent é o novo treinador Rubro-Negro. O clube oficializou a contratação com um comunicado aos seus sócios, informando que o vínculo do espanhol com o time vai até o fim de 2021.

Torrent trabalhou durante anos como auxiliar do técnico Pep Guardiola. Depois, foi alçar voo solo na Major League Soccer, onde treinou o New York City.

PUBLICIDADE

“Estou muito feliz por fazer parte dessa nação. Vamos lutar por títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado”, disse o treinador, em português, em vídeo gravado para a FlaTV.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários