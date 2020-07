Ex-tucano, vice-governador Rocha deseja sucesso a Cameli no PSDB

"Que os filiados do partido o receba com o mesmo carinho com que eu fui recebido", disse

O vice-governador do Acre Wherles Rocha (PSL) desejou sucesso ao governador Gladson Cameli, que anunciou nesta quinta-feira (30) que vai trocar o Progressistas pelo PSDB.

Rocha pertencia ao ninho tucano até o mês passado, quando mudou de sigla, sem romper com o partido, para auxiliar a eleição do pré-candidato pelo PSDB, Minoru Kinpara.

A mensagem foi escrita em seu perfil no Facebook. Confira:

“Embora no Partido Social Liberal (PSL), dou boas vindas ao governador Gladson Cameli ao Partido da Social Democracia do Brasil (PSDB). Esse convite já tinha sido feito por mim esse ano e que hoje foi confirmado.

Que os filiados do partido o receba com o mesmo carinho com que eu fui recebido e que possam trabalhar juntos para melhoria do nosso estado.

Desejo sucesso ao governador Gladson Cameli e que novas páginas de sucesso possam ser escritas no governo e no partido.”

