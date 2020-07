Gestante posta ensaio com 10 mil abelhas sobre a barriga e gera polêmica

Internautas ficaram indignados com risco do ensaio para o bebê. Ela, por sua vez, publicou um longo relato esclarecendo a temática das fotos

A norte-americana Bethany Karulak-Baker, do Texas, recebeu uma série de e-mails e críticas nas redes sociais após publicar seu polêmico ensaio de gestante. Isso porque, em alguns dos cliques, ela posa com milhares de abelhas sobre a barriga.

“Aqui está o ensaio que prometi compartilhar. Não fui picada nenhuma vez. A rainha está presa dentro de uma gaiola. São aproximadamente 10 mil abelhas“, escreveu na publicação.

Rapidamente, as fotos viralizaram e Bethany se deparou com uma avalanche de comentários reprovando a atitude. “Mães em sã consciência não colocam seus bebês em risco”, escreveu uma internauta no post. “Arriscando sua gravidez para uma sessão de fotos. Que americano”, disse outro usuário.

Ao ver seu ensaio se transformar em uma polêmica de alcance internacional, ela resolveu se pronunciar. “Parece que as coisas saíram um pouco fora de controle nos últimos dias”, iniciou.

“É claro que as pessoas não sabem que sou uma apicultora comercial com uma colmeia de observação na minha sala durante todo o ano, fundadora de uma organização sem fins lucrativos que ensina jovens a proteger os polinizadores, salvar as abelhas e tornarem-se apicultores”, justificou a americana.

Vivendo a reta final de sua gravidez, Bethany ainda mandou um recado para os “policiais de sofá, que menosprezam e criticam tudo que veem”.

“Já fui picada mil vezes e lidei com muitas coisas na minha vida… Essas críticas absurdas são como moscas me beijando. Por isso, por favor, não se preocupe comigo ou com a minha pequena. Faltam poucos dias e, como tudo na minha vida, vamos a todo vapor até ao fim! Agora, se me dão licença, tenho que trabalhar e vender mel no mercado. Não tenho tempo para me sentar e observar o que as outras pessoas fazem”, finalizou.

