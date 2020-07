Gladson bem que poderia combinar logo o nome do vice para evitar outra confusão

Coração doce

O governador Gladson Cameli disse hoje durante entrevista à imprensa, na Biblioteca Pública do Acre, que pedoa a todos que lhe magoaram. Cameli se referia a dirigentes do Progressistas, que entraram em uma queda de braço com ele durante semanas defendendo a indicação do nome do ex-prefeito Tião Bocalom para disutar a prefeitura de Rio Branco.

Amansou

Após o vazamento de vários áudios, onde o pastor Reginaldo, presidente municipal da sigla progressista, diz que Cameli é um menino no corpo de um homem, entre outras coisas, Cameli ameaçou deixar o partido. Depois de muita conversa com os prefeitos e deputados progressistas, o governador amansou e decidiu “dar um tempo”.

Todo cuidado é pouco

O pastor Reginaldo falou muitas coisas duras sobre o governador, mas o que impressiona e assusta são essas pessoas que se dispõem a gravar os outros. Canalhice das piores!

Pacificação à vista

A terça-feira amanheceu com um sentimento de quero mais… Há especulações de que o governador fica no Progressistas e Bocalom retira sua pré-candidatura. Nesta conjectura, Ney Amorim surge no cenário como o grande pacificador. Será indicado como vice de Socorro Neri.

Bom combinar

Se Gladson tem mesmo a intenção de indicar o ex-deputado Ney Amorim para ser o vice na chapa de Socorro Neri, deveria conversar antes com a prefeita. O combinado nunca sai caro.

Vertentes

Caso se confirmem as especulações acima, teremos duas forças políticas bem claras. De um lado, PSDB, PSL e PSD – Marfisa será indicada vice de Minoru Kimpara – e, por outro, PSB, Progressistas, DEM, Solidariedade, PDT, Republicanos com Socorro Neri e Ney Amorim.

Terceira via

Caberia ao PT – quem diria – representar uma terceira via em aliança com o PCdoB. Daniel Zen emprestou seu nome a esse desafio. Sobrevivem ainda, as pré-candidaturas do REDE e do PSC. Este último com Jamyl Asfuri que anda meio sumido desse debate.

Queimação

Tem umas pessoas que tentam ‘queimar’ a prefeita Socorro Nery dizendo que ela é da esquerda. Só quem não conhece a história de sua família. Socorro tem raízes profundas no MDB. Sua mãe, a ex-deputada Adelaide Nery foi uma das militantes mais aguerridas do partido de Ulisses e Tancredo.

Bíblia em alta

Pode-se dizer que todo esse debate envolvendo religião e política começou semana passada quando, o vereador N. Lima baseado em Fake News, informou que o Papa Francisco estaria cancelado a Bíblia.

Tempestade e bonança

E seguindo nossa coluna em estilo de culto, porque não lembrar que após a tempestade vem sempre a bonança. O governador Gladson Cameli recebeu durante todo o dia de ontem várias manifestações de apoio, tendo sido considerado o dia do “Fico”.

Convencimento

Por essa altura já tem muita gente procurando Tião Bocalom para convencê-lo de que não existe clima favorável à sua pré-candidatura. Como a coluna adiantou, um movimento nesse sentido já vinha sendo impulsionado.

Muro baixo

Toda briga é ruim, porém, nem todos que brigam são tolos. Essa tentativa de desestabilizar a gestão do governador Gladson Cameli e de afastá-lo da senadora Maílza Gomes, tem interesses escusos de muitos que tomam cafezinho com ele no Palácio Rio Branco.

Equilíbrio

Pra não perder o bonde nesta terça-feira de tom religioso, a coluna sugere para muitos políticos a teoria budista que fala sobre o caminho do meio. A filosofia ensina que os extremos devem ser evitados e que o caminho do meio é a forma de se chegar ao equilíbrio.

No interior

Casos se confirmem as especulações em torno da definição de chapas na capital, o cabo de guerra será esticado nas cidades do interior. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira estão na lista mais impactante.

Terra dos moas

Em Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro precisa decidir se é ou não pré-candidato. O nome de Zequinha Lima que ganhou força pode não ser mais o escolhido do Palácio Rio Branco. Um empresário vem surpreendendo nas avaliações internas.

Pesquisa

Tem instituto de peso com o pé na estrada avaliando o jogo nas 22 cidades. A pesquisa é do Palácio Rio Branco que não vai investir em quem não tem potencial de vitória.

Tarauacá

A prefeita Marilete Vitorino deve ser a fiel da balança na disputa de Tarauacá, a terra do abacaxi grande. Essa é a leitura feita por todos os pré-candidatos. No poder, Marilete embora rejeitada por ampla maioria da população, tem sua influência e seus votos.

Sena Madureira

Em Sena Madureira, Gerlen Diniz busca um vice para sua chapa. Toinha e Charlene se afinaram em uma dobradinha e Mazinho Serafim deverá continuar com o mesmo vice, Gilberto Lira.

Mulheres na política

Nesta segunda-feira (20), Toinha e Charlene deram entrevistas às rádios Difusora e Dimensão, onde afirmaram que o PSDB, o PTB e o PSL estão unidos em torno do nome das duas para a disputa municipal deste ano.

“Ele”

Um contratado da prefeitura que estava reunido na chácara de um empresário neste fim de semana declarou: “Ele pode fazer o que fizer, mas não ganha! Só está bonzinho esses tempos porque tem uma eleição vindo ai. Passando, passa a ser o estúpido e ignorante que sempre foi. Não respeita ninguém! “Ele” é o prefeito Mazinho Serafim.

Alô, MP!

O Ministério Público de Sena precisa ficar atento para as contratações que vem ocorrendo na prefeitura do município. Alguns setores estão entupidos de gente.

Surfando na onda

Em Brasileia, a prefeita Fernanda Hassem nada de braçadas sem até agora, nenhum projeto político que ameaçe sua reeleição. Isso é fruto da boa política e de muito jogo de cintura.

Xapuri

Na terra de Chico Mendes, o deputado estadual Antônio Pedro retirou a pré-candidatura do filho, Ailson Mendonça, mas, lançou a esposa, Carla Veloso. Tudo em casa. O MDB caminha com o advogado Carlos Vinícius.

