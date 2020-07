Gladson Cameli recebe convite para se filiar ao MDB; “estamos de portas abertas”

Durante as andanças do governador Gladson Cameli (Progressistas) esta semana em Brasília, ele cumpriu várias agendas, uma delas, foi com lideranças e dirigentes do MDB para aparar antigas arestas.

O encontro do progressista com a cúpula emedebista, que foi intermediado pelo senador Marcio Bittar, aconteceu nesta terça-feira (14). Desde o ano passado Bittar vem tentando reaproximar o partido de Gladson.

PUBLICIDADE

Durante o encontro, Gladson foi convidado pelas lideranças a se filiar ao MDB. Um dirigente do partido que pediu sigilo à identidade, disse ao ContilNet que a intenção não é querer botar mais lenha na fogueira (nessa guerra entre o governador e algumas lideranças do Progressistas).

“Mas como o governador disse que estava se sentindo desconfortável em seu partido, lhe oferecemos abrigo, dizendo que nossas portas estão abertas”, informou ao ContilNet.

O governador não deu resposta ao convite do MDB.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários