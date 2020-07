Grupos de swing e conteúdo adulto invadem Telegram. Saiba como participar!

“Quem não trabalha com conteúdo adulto na internet não faz ideia do perrengue que é manter as contas das redes sociais no ar”. Isso é o que afirma Luiz Araújo, que é desenvolvedor e trabalha com o aplicativo YSOS, para casais interessados em ménage e swing.

Segundo ele , enquanto algumas empresas grandes da pornografia mainstream, como o Pornhub, aparentemente não sofrem censura, no Instagram por exemplo, produtores menores de conteúdo – e até com conteúdo menos explícito – vivem tendo suas contas bloqueadas sem que as redes sociais ofereçam muita explicação (para que se adequem às políticas de uso, que são extremamente confusas).

A boa notícia é que esse é um mercado que vive se reinventando e agora não está sendo diferente. Para quem não sabe, foi a indústria de entretenimento adulto que popularizou o VHS e, anos depois, o modelo de assinatura para o consumo de conteúdo na internet. Pois é! Agora, também é o mercado adulto que começa a utilizar o Telegram, serviço similar ao WhatsApp, de uma forma, digamos, inovadora e está fazendo sucesso.

“Ele é extremamente seguro (ao ponto da Rússia tê-lo bloqueado, por não conseguir quebrar a sua encriptação). Para os desenvolvedores também oferece recursos legais (como mensagens automáticas para grupos específicos), além de um controle mais refinado que o WhatsApp”, explica o profissional. Ele conta que o primeiro grupo do ramo que conheceu foi o do Rafa Vilaça. “Eu já o acompanhava no Instagram e sempre gostei do jeito despachado e desbocado que ele fala de sexo”.

A coluna Pouca Vergonha conversou com o idealizador do grupo para compreender melhor o movimento: “Decidi criar o grupo do Telegram pois lá posso falar sobre os assuntos sem nenhum tipo de censura. Além de conseguir postar videos grandes, existe toda a funcionalidade de um canal estilo ‘chat’ no formato de um diário, que as pessoas podem ir acompanhando dia a dia. Além de enquetes e comunicação direta com a audiência.”

Ele ressalta que, pela sua experiência, as publicações que geram mais engajamento são de pequenos trechos (às vezes em formato de GIF) de pornografia, seguido de curiosidades sobre sexo. “As pessoas adoram. É algo mais rápido, que dá tesão e instiga os participantes a começarem a conversar entre si, chegando até a marcar ménages e trocas de casais”, frisa.

E, falando em curiosidades sobre sexo, a plataforma Quente e Úmido, que faz uma curadoria de filmes, cursos, produtoras e tudo mais relacionado ao mercado adulto, também compartilha no Telegram conteúdo diário. Prezando pela qualidade e com um olhar afiado para a diversidade, é uma opção boa opção para quem quer fugir do pornô mainstream sem deixar o tesão de lado.

Outro que anda engajando muita gente por lá é o Mahmoud. Conhecido por ter participado do BBB 18, o sexólogo faz sucesso ao gerar entretenimento com boas doses de educação sexual no Telegram. Eai, vai aderir ao aplicativo?

