Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (8), na Rua Praia do Yaco, no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o homem estava caminhando em via pública por volta das 23h, quando foi surpreendido por duas pessoas. Um dos indivíduos, que estava armado, efetuou dois disparos, sendo um nas costas e outro na cabeça da vítima.

PUBLICIDADE

Após alguns minutos, o homem foi encontrado caído por moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. O corpo do homem será levado Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Os policiais militares fizeram buscas na região na tentativa de encontrar os autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria um acerto de contas por dívida de drogas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários