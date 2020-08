Mãe e filho são multados em R$ 6 mil por capar cachorro que fez xixi no quintal

Animal tinha cortes em uma pata e estava com os testículos arrancados

Mãe e filho foram multados em R$ 6 mil pelo crime de maus-tratos após cortarem os testículos de um cachorro em Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande. Eles também responderão por crime ambiental com pena de três meses a um ano de detenção.

Uma vizinha teria visto o cachorro no quintal da residência, na quarta-feira (29), com corte em uma das patas e perguntou para a dona da casa o que havia acontecido com o animal, momento em que a mulher havia respondido que ela e o filho haviam capado o cachorro. O filho ainda afirmou que capou o cão e caparia novamente.

A mulher ficou em estado de choque ao ver o animal no quintal e o fato começou a ser divulgado nas redes sociais. A PMA tomou conhecimento nesta sexta-feira (31) e confirmou que o animal tinha cortes em uma pata, também estava com os testículos arrancados. Todos os ferimentos sem tratamento e que foram feitos sem quaisquer cuidados higiênicos e anestésicos e já começava a infeccionar.

A moradora e o filho confirmaram os fatos. A equipe recolheu o animal e o levou para cuidados veterinários. A mulher de 47 anos e o filho, de 24, foram autuados administrativamente e multados em R$ 3 mil cada um. Eles também responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais, cuja pena é de três meses a um ano de detenção.

