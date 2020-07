Os imóveis eram vendidos ou ocupados por membros do bonde dos 13 na Capital

Condenada pelo crime de extorsão, Mikaelly Cristina Gomes de Carvalho foi presa por investigadores do Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde de quarta-feira (8), na casa de Mikaelly, localizada na região do Taquari.

A jovem foi sentenciada pelo o Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco Robson Aleixo, e deve cumprir mais de 17 anos de prisão em regime fechado pelo crime de extorsão.

Consta no processo que Mikaelly, Francisco de Assis Carmo e Daniel Abreu de Souza, em agosto de 2018, atuavam na região da Praia do Amapá, expulsando moradores de suas casas. Os imóveis eram vendidos ou ocupados por membros do bonde dos 13.

Além de Mikaelly, condenado a 17 anos 5 meses e 10 dias, também foram sentenciados Francisco de Assis a 19 anos 5 meses e 29 dias e Carlos Daniel a 24 anos 4 meses e 15 dias.

