Número de detentos com coronavírus no Acre cresce 400% em 2 semanas

O número de detentos infectados pelo coronavírus no Acre quadruplicou em apenas duas semanas. No dia 17, haviam apenas 29 presos com exames confirmados para a doença. Na terça-feira (30), o Instituto de Administração Penitenciária apontava 114 casos.

Apenas 22 foram curados e não apresentam mais os sintomas e nem oferecem risco de contaminar colegas de cela.

Dez notificações seguem em análise no laboratório de Infectologia Charles Meriéux e terão resultados divulgados nos próximos dias pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Foram feitos, até o momento, 139 testes entre a população carcerária. Apenas treze foram descartados. Um deu indetectável e outro, inconclusivo.

Um detento morreu no presídio de Senador Guiomard no início de maio e é, até o momento, o único óbito registrado em apenados. Quase 350 presos fazem parte do grupo de risco para a covid-19 no Acre.

As visitas de familiares aos apenados seguem suspensas para evitar mais contágios nos presídios.

