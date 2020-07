Pando chega próximo a 1000 casos confirmados de Covid-19 e preocupa autoridades

O governo brasileiro ainda continua com as fronteiras sem prazo para abertura

A notícia não é boa para os moradores do estado de Pando (Bolívia), que faz divisa com o estado vizinho do Acre. Neste domingo, a Secretaria de Saúde informou que 932 casos estão confirmados, sendo que nas últimas 24 horas, mais de 120 pessoas deram positivo para o vírus.

Na capital do Estado pandino, que tem a maior população próximo a 100 mil habitantes, os trabalhos de prevenção praticamente perderam o controle. Neste domingo, foi registrado 126 casos positivos chegando a 851.

PUBLICIDADE

Com os casos aumentando em Cobija, a situação entre os moradores está ficando insustentável, uma vez que as forças armadas cumprem à risca o isolamento social, não permitindo a saída sem que estejam no dia certo, conforme o registro da identidade.

Durante a semana passada, representante dos comerciantes realizaram um protesto pedindo uma abertura na fronteira, para que pudesse entrar alimentos como antes, pois tem famílias passando necessidades praticamente sem ter o comer.

“Pedimos que as autoridades dos dois países deixem entrar alimentos e outros produtos na cidade. Que continuem os serviços aduaneiros e aqui nós realizemos as desinfecções com produtos”, desabafou uma mulher.

Com isso, vem aumentando os casos de contrabando de alimentos e outros produtos nos comércios da capital pandina. Sem uma previsão de abertura, se teme uma calamidade maior além dos infectados.

Foi informado que o horário de abertura para parte do comércio em Cobija, passou das 12 até às 15 horas de segunda à sexta-feira, sendo que continua fechado nos finais de semana.

O governo brasileiro ainda continua com as fronteiras sem prazo para abertura.

Veja vídeo do informe da saúde de Pando desde domingo, dia 5.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários