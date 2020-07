Pesquisa de intenção de voto aponta empate técnico entre Socorro Neri e Minoru

Entrevista espontânea encomendada pelo PSL foi realizada em Rio Branco com 800 pessoas

Pesquisa de intenção de voto espontânea mostra que a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), e o pré-candidato tucano Minoru Kinpara estão tecnicamente empatados na pré-corrida eleitoral.

O ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) lidera a pesquisa, com 10,13%, contra 9,62% da atual chefe do Executivo municipal.

Do total de entrevistados, 81 disseram que votariam em Minoru se as eleições fossem hoje e 77 manifestaram interesse na reeleição de Socorro Neri em novembro. Com a margem de erro, há empate técnico entre ambos.

Pesquisas espontâneas são feitas sem a apresentação do nome dos candidatos.

Tião Bocalom, que é pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Progressistas, vem em seguida, com 33 (4,13%) intenções de votos.

Mesmo sem poder se candidatar, por ter sido eleito nos dois últimos pleitos, o petista Marcus Alexandre foi citado por 25 (3,12%) entrevistados.

Roberto Duarte, do MDB, aparece em quinto, com 21 (2,62%) intenções.

Realizada com 800 pessoas, a pesquisa foi encomendada pelo PSL e realizada entre os dias 27 de junho e 1º de julho.

