Prefeitura constrói desvio para manter o tráfego de veículos no ramal Boa Água

No final da tarde de quarta-feira, 22, uma ponte localizada no ramal Boa Água caiu no momento em que passava uma carreta, com três pessoas, que não sofreram qualquer ferimento.

Ao ser comunicada do ocorrido, a prefeita Socorro Neri solicitou ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), Edson Rigaud, que fosse ao local verificar as providências necessárias para garantir a trafegabilidade no Boa Água, localizado no quilômetro 17, da estrada do Quixadá.

Nesta quinta-feira, 23, Rigaud conseguiu o apoio do Deracre para instalação de um tubo armico, mas, enquanto acontece a recuperação do local, uma máquina da prefeitura já está providenciando um desvio até a conclusão da obra.

