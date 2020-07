PSDB diz que Cameli é bem-vindo, mas avisa que pré-candidatura de Kinpara está mantida

A direção destacou que não teve a oportunidade de conversar pessoalmente com Gladson Cameli

Logo após ser noticiado que o governador Gladson Cameli (Progressistas) desejava que o atual pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara fosse vice de Socorro Neri, a executiva municipal comandada por Mário Paiva, afirmou nesta sexta-feira (31), que o governador será bem-vindo, mas que a candidatura do partido segue mantida.

“Salientamos que o nosso pré-candidato é o professor Minoru Kinpara. Destacamos que esta é uma decisão já confirmada e que não há nenhuma discussão interna em contrário”, declarou.

Paiva frisou que o PSDB reafirma o compromisso com a pré-candidatura do professor Minoru Kinpara. “A candidatura de Kinpara vem sendo construída a muitas mãos.O pré-candidato conta com a aprovação de grande parte da população da capital, a expressão desse sentimento pode ser verificada nas pesquisas de intenção de votos divulgadas até o momento”, argumentou.

Por fim, a direção destacou que não teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o governador Gladson Cameli e muito menos tratou do assunto com nenhum veículo de comunicação sobre a composição da chapa majoritária. “Nada foi tratado nesse sentido”, esclareceu.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em face das notícias veiculadas em jornais locais sobre a vinda do governador Gladson Cameli para o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) salientamos que o nosso pré-candidato é o professor Minoru Kinpara. Destacamos que esta é uma decisão já confirmada e que não há nenhuma discussão interna em contrário.

O PSDB reafirma o compromisso com a pré-candidatura do professor Minoru Kinpara. A candidatura de Kinpara vem sendo construída a muitas mãos.

O pré-candidato conta com a aprovação de grande parte da população da capital, a expressão desse sentimento pode ser verificada nas pesquisas de intenção de votos divulgadas até o momento.

Tudo ainda é muito recente, não tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente com o governador Gladson Cameli e nem discutimos com nenhum veículo de comunicação sobre a composição da chapa majoritária. Nada foi tratado nesse sentido.

Estamos convictos de que se for efetivada a vinda do governador Gladson Cameli para o PSDB, será para somar, para construir pontes de diálogo e para a construção de uma Rio Branco melhor.

A política é o exercício do respeito, do diálogo e da democracia, acreditamos que o Governador possui esse perfil e sua vinda será importante para o fortalecimento do PSDB.

Mário Paiva

Presidente Executiva Municipal do PSDB – RIO BRANCO

