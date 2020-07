Quase 8 mil pessoas já receberam alta do coronavírus no Acre, diz Sesacre

De acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesacre), no Acre já são quase 8 mil pessoas que receberam alta do coronavírus.

Dos 14048 casos confirmados, 7831 já estão curados. Mais de 18 mil casos foram descartados após testagem no Estado.

PUBLICIDADE

A incidência da Covid-19 no Acre é de 1.592,9 casos por 100.000 habitantes. Os municípios de Assis Brasil e Cruzeiro do Sul apresentam as maiores incidências do Estado com 2.642,6 e 2.394,3/100.000 habitantes, respectivamente.

Confira a realidade epidemiológica de cada município do Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários