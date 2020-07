Semifinais do Campeonato Paulista pode ter Dérbi ou Palmeiras x Santos

Com Palmeiras e Mirassol já classificados, restam mais duas vagas para as semifinais do Campeonato Paulista, que serão decididas nesta quinta-feira. A partir das 19 horas, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam no estádio do Morumbi. Mais tarde, às 21h30, Santos e Ponte Preta duelam na Vila Belmiro.

No regulamento do Paulistão, a pontuação continua valendo durante o mata-mata. Nas semifinais, entre os quatro classificados, o time de melhor campanha enfrenta a equipe com a quarta melhor. Já o segundo encara o terceiro. Os melhores têm vantagem do mando de campo, embora os estádios não possam receber público por causa da pandemia do novo coronavírus e Campinas, Mirassol e Bragança Paulista não estão aptas a sediar as partidas de acordo com o plano do governo de São Paulo.

Assim, ainda não dá para projetar quem Palmeiras e Mirassol enfrentam nas semifinais. Neste momento, considerando já os resultados de quarta-feira, o Palmeiras lidera com 25 pontos, seguido por Red Bull Bragantino (23), Mirassol (20), Corinthians (17), Santos (16) e Ponte Preta (13). Existe até a possibilidade de Palmeiras e Corinthians se cruzarem: caso a equipe alvinegra passe nos pênaltis e a santista no tempo normal.

Um ponto a destacar. Se o Corinthians vencer o seu jogo no tempo normal, chega aos 20 pontos e empata com o Mirassol. As duas equipes vão se enfrentar nas quartas de final e o mando de jogo dependerá dos critérios de desempate. Ambos somarão a mesma pontuação e número de vitórias (cinco). O seguinte critério de desempate é o saldo de gols, que atualmente tem o Mirassol com seis e o Corinthians com cinco. Se o time alvinegro vencer por um gol de diferença, a disputa será pelo número de gols marcados. A equipe do interior tem 14 e o da capital soma 10.

Confira os possíveis jogos da semifinal:

– Red Bull Bragantino e Santos passam no tempo normal: Red Bull Bragantino x Santos e Palmeiras x Mirassol;

– Red Bull Bragantino passa no tempo normal e Santos nos pênaltis: Red Bull Bragantino x Santos e Palmeiras x Mirassol;

– Red Bull Bragantino passa nos pênaltis e Santos no tempo normal: Palmeiras x Santos e Red Bull Bragantino x Mirassol;

– Red Bull Bragantino e Santos passam nos pênaltis: Palmeiras x Santos e Red Bull Bragantino x Mirassol;

– Corinthians e Santos passam no tempo normal: Palmeiras x Santos e Corinthians x Mirassol (pode inverter o mando dependendo do placar da vitória corintiana);

– Corinthians passa no tempo normal e Santos nos pênaltis: Palmeiras x Santos e Corinthians x Mirassol (pode inverter o mando dependendo do placar da vitória corintiana);

– Corinthians passa nos pênaltis e Santos no tempo normal: Palmeiras x Corinthians e Mirassol x Santos;

– Corinthians e Santos passam nos pênaltis: Palmeiras x Santos e Mirassol x Corinthians;

– Red Bull Bragantino e Ponte Preta passam no tempo normal: Bragantino x Ponte Preta e Palmeiras x Mirassol;

– Red Bull Bragantino passa no tempo normal e Ponte Preta nos pênaltis: Red Bull Bragantino x Ponte Preta e Palmeiras x Mirassol;

– Red Bull Bragantino passa nos pênaltis e Ponte Preta no tempo normal: Palmeiras x Ponte Preta e Red Bull Bragantino x Mirassol;

– Red Bull Bragantino e Ponte Preta passam nos pênaltis: Palmeiras x Ponte Preta e Red Bull Bragantino x Mirassol;

– Corinthians e Ponte Preta passam no tempo normal: Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x Mirassol (pode inverter o mando dependendo do placar da vitória corintiana);

– Corinthians passa no tempo normal e Ponte Preta nos pênaltis: Palmeiras x Ponte Preta e Corinthians x Mirassol (pode inverter o mando dependendo do placar da vitória corintiana);

– Corinthians passa nos pênaltis e Ponte Preta no tempo normal: Palmeiras x Ponte Preta e Mirassol x Corinthians;

– Corinthians e Ponte Preta passam nos pênaltis: Palmeiras x Ponte Preta e Mirassol x Corinthians.

