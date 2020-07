Tesouro na praia: Eles ganharam uma fortuna ao achar isso

Muitas pessoas ficam milionárias ao encontrar objetos estranhos e únicos que muitas vezes estão escondidos em seu quintal, mas o que esse casal encontrou foi bizarro e ao mesmo tempo incrível. No vídeo de hoje:

Eles ganharam uma fortuna ao achar isso na praia

TESOURO NA PRAIA

Provavelmente encontrar um tesouro na vida real não é como o retratado nos filmes, mas as poucas pessoas que já encontraram tesouros escondidos ficaram milionárias, um desses casos ocorreu com o casal Gary e Ângela Williams da Inglaterra, eles gostavam de fazer longas caminhadas pela praia para desfrutar do ar fresco que o lugar proporcionava, e em dias mais quentes o casal aproveitava para dar um mergulho, outra coisa que Gary e Ângela costumavam fazer juntos em suas caminhadas era procurar objetos perdidos pela praia, era uma das coisas favoritas do casal e o que começou como um passeio inocente estava prestes a mudar a vida de ambos. Estavam caminhando há algum tempo pela praia e já haviam encontrado muitos objetos incomuns o suficiente para distinguir entre lixo e tesouro.

OBJETO ESTRANHO

Enquanto casal caminhava pela praia (MIDDLETON SANDS) começaram a sentir um forte mau cheiro como se fosse algum animal podre, o casal sem saber de onde este cheiro estava vindo continuou caminhando pela praia, eles estavam em uma parte da praia em que poucas pessoas costumavam visitar.

Após um tempo caminhando cada vez o cheiro se tornava mais forte, foi então que Gary e Ângela acabaram tropeçando em algo que se parecia muito com um caroço bem nojento.

O casal percebeu que o mau cheiro que vinham sentindo estava sendo exalado daquele objeto estranho, más mal sabiam eles que aquele caroço fedido valeria tanto dinheiro.

ÂMBAR DE BALEIA

Conhecido popularmente como âmbar de baleia é uma substância inflamável, sólida, gordurosa e geralmente na cor cinza, ele é formado no intestino das baleias cachalotes sendo praticamente a única espécie que se conhece que produz esse material. O âmbar é uma secreção biliar que quando produzida é destinada a envolver matérias indigestíveis como materiais duros ou cortantes que poderiam ficar alojados no intestino da baleia. Por isso é formado uma capsula pegajosa e fedida que depois fica mais fácil ser expelida do corpo do animal. Esse material fecal é usado como fixador em perfumes, sendo muito usado pelos perfumistas franceses. Ele se tornou muito caro após a proibição a caça a baleia, tornando qualquer pessoa que encontrasse um pouco de âmbar muito rica.

VALOR DO ÂMBAR

O preço do âmbar pode variar dependendo do seu tamanho, o que o casal Gary e Ângela encontrou, pela raridade dele foi negociado por 250 mil reais. Uma boa quantia ganha por uma simples caminhada na praia não concorda? Achou pouco esse valor? No ano de 2012 um catador de lixo estava vasculhando o lixo em uma praia na Tailândia (PRAIA SONGKHLA) quando também encontrou acidentalmente um tesouro, o catador de lixo de deparou com um âmbar cinza que como dito anteriormente é considerado um artigo de luxo, o achado foi avaliado em cerca de 2,9 milhões de reais. Segundo o catador para ele se certificar de que era âmbar de baleia ele colocou fogo em um pedaço e assim constatou de que se tratava realmente de um material raríssimo.

