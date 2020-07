The Witcher;Netflix anuncia minissérie derivada sobre o primeiro bruxo

A Netflix anunciou uma minissérie derivada do universo de The Witcher nesta segunda-feira. Intitulada Blood Origin, a produção terá uma temporada única de seis episódios e narrará uma história anterior à trama do seriado estrelado por Henry Cavill. Confira a sinopse:

“Ambientada no mundo élfico 1200 anos antes do universo de The Witcher, Blood Origin contará uma história perdida no tempo – a origem do primeiro Bruxo, e os eventos que levaram à crucial ‘conjunção das esferas’, quando o mundo de monstros, homens e elfos fundiu-se para se converter em um só”.

PUBLICIDADE

The Witcher: Blood Origin terá produção executiva de Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich, além de consultoria criativa de Andrzej Sapkowski. Ainda sem data para o início da produção, sabe-se apenas que a série será filmada no Reino Unido.

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix. O segundo ano está previsto para chegar ao streaming em 2021. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey retornam aos papéis principais de Geralt, Yennefer, Ciri e Jaskier.

Entre os estreantes, estão confirmados Kim Bodnia (Killing Eve) como Vasemir, Kristofer Hivju (Game of Thrones) como Nivellen. Yasen Atour (Dark Heart), Paul Bullion (Peaky Blinders) e Thue Ersted Rasmussen (Velozes & Furiosos 9) serão os bruxos Coën, Lambert e Eskel. Aisha Febienne Ross (A Garota Dinamarquesa) será a maga Lydia e a modelo britânica Mecia Simson, a maga elfa Francesca.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários