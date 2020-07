Veja quanto Andressa Urach cobrava por programa após participação em reality

Ela ainda revelou que tomava banho de álcool após se encontrar com os clientes e que chegou a sair com sete no mesmo dia

Andressa Urach trouxe novas revelações sobre a época em que trabalhou como prostituta. Em entrevista a Leo Dias, colunista do ‘Metrópoles’, divulgada nesta sexta-feira (24), ela revelou que inicialmente cobrava R$ 1 mil reais por programa, no entanto, após participar do reality ‘A Fazenda’, chegou a cobrar R$ 15 mil. A influenciadora também chegou a dormir com sete homens em um dia.

Andressa tomava banho com álcool após tomar praticar atos sexuais considerados “nojentos” por ela. “A coisa mais nojenta e que mais se pagava é você se submeter a urinar e defecar no cliente ou vice e versa. Você, por exemplo, ter que botar a sua mão dentro da parte íntima desse homem. Coisas que depois a sua cabeça pira”, contou.

Atualmente, ela se converteu à religião evangélica e dedica todos os lucros da biografia dela para instituições sociais.

