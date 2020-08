Horóscopo: veja a previsão para o seu signo nesta segunda-feira

Áries (21/03 – 20/04)

Será um período muito favorável em amor e paixão. Aproxime-se ainda mais da sua alma gêmea e organize um passeio romântico. Assuma uma atitude madura se algo não prosperar no campo econômico ou se houver perda de dinheiro. Nunca tome isso como um fracasso, mas como uma experiência da qual você aprenderá e se recuperará rapidamente. Não se preocupe que nas finanças, seu sucesso é garantido. Os lucros vêm graças ao seu bom desempenho. Se você insistir e colocar sua energia positiva para trabalhar, verá como consegue o emprego desejado. Números da sorte: 33 – 5 – 24 – 41

Touro (21/04 – 20/05)

Um antigo amor surge no seu horizonte sentimental e você se sente motivado e feliz novamente, disposto a lhe dar uma segunda chance e tentar transformar esse romance em algo duradouro. O ar de autoconfiança e otimismo que hoje destila sua aura impressiona a todos e ajuda os outros a confiar responsabilidades relacionadas a dinheiro e novos projetos. Você está em um momento auspicioso para aumentar sua renda. Não imponha limites aos negócios, sua situação pode e deve melhorar. Você encontrará opções valiosas, mas o desafio será enorme. Números da sorte: 40 – 21 – 35 – 29

PUBLICIDADE

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Não deixe sua tranquilidade ser tomada como indiferença. Se você se inibe e não demonstra ternura com palavras e ações, pode estar dando a impressão de que não está realmente interessado. Embora atualmente você não tenha os recursos necessários para o seu próprio negócio, poderá fazê-lo se insistir nos seus esforços. Se você pretende atingir uma meta, não permita que terceiros influenciem negativamente seus projetos. Você deve ficar mais confiante em si mesmo no trabalho. Desenvolva suas tarefas de acordo com sua capacidade e os medos não terão lugar em sua vida profissional. Números da sorte: 37 – 17 – 43 – 8

Câncer (21/06 – 22/07)

Quando as coisas não saem como você deseja, pode ocorrer frustração, mas se você estiver preparado, elas não o afetarão tanto. Prosperidade e bem-estar em finanças. Você demonstrará inteligência e sagacidade para proteger e aumentar o dinheiro que começa a entrar. Há um ambiente muito favorável para alcançar o sucesso profissional, por isso que as dificuldades que lhe aparecem no trabalho não serão nada, comparadas à sua determinação. Para conseguir que sua mente deixe para trás pensamentos negativos, não há nada melhor do que estar em contato com a natureza. Números da sorte: 6 – 44 – 39 – 52

Leão (23/07 – 22/08)

Não mude a maneira como você está com seu parceiro devido a problemas gerados por terceiros. Agora, é quanto mais junto vocês devem estar. Intuição aplicada na profissão, com bons resultados. Você pode realizar muitas coisas se se conectar com seu ser mais profundo. Você ficará surpreso com situações incomuns no trabalho, nas quais reagirá com muita desenvoltura. Mesmo que as coisas vão além de você, você tem uma resposta para corresponder às circunstâncias. Agradeça por todo o bem que você receberá, porque isso vai levar você a um outro nível profissional. Números da sorte: 2 – 15 – 55 – 34

Virgem (23/08- 22/09)

É possível alcançar o que você sempre desejou no amor. Tudo aponta para um futuro de estabilidade emocional. Você vai receber imagens em sonhos muito reais e, se você escrever os números hoje à noite, poderá ganhar algum dinheiro em loterias ou sorteios. É vital que você seja prático em seus assuntos profissionais. Você está carregado de idéias e conceitos, que podem estar impedindo o desenvolvimento de sua atividade, concentre-se em seguir em frente avaliando todas as possibilidades. Você começará a ver as luzes na estrada após alguns dias sombrios e negativos. Números da sorte: 10 – 41 – 12 – 58

Libra (23/09 – 22/10)

Tudo irá acontecer normalmente, com uma sólida visão de casal e de um futuro em harmonia e prosperidade. Progresso financeiro à vista. Tudo o que você fez no passado foi consciente e, com base em dados confiáveis, os frutos de tanta ação inteligente são colhidos a partir de agora. Você está pensando na possibilidade de mudar algo em sua vida profissional, talvez um trabalho extra que permita ganhar dinheiro adicional ou realizar uma nova atividade mais adequada ao seu temperamento. Tudo bem, mas analise tudo com objetividade. Números da sorte: 42 – 27 – 16 – 41

Escorpião (23/10 – 21/11)

É necessário focar nas coisas positivas que vocês têm, fortalecê-las e lutar para aparar arestas ou resolvê-las de uma ou outra maneira. O sucesso financeiro o segue e em alguns dias você verá resultados tangíveis em resposta aos seus esforços hoje. Não seja impaciente, espere um pouco e não force as situações, porque tudo está indo como deveria. Uma atitude profissional mais arrojada é o necessário no momento. Há mudanças por toda parte, novas tendências estão dominando o mercado e você precisa se atualizar rapidamente. Números da sorte: 24 – 38 – 2 – 43

Sagitário (22/11 – 21/12)

No amor encontre alguém menos complicado, que veja a vida de uma maneira mais positiva e que não afunde você. Com relação ao dinheiro, algo inesperado o surpreende. Em breve você verá que todos seus esforços, apesar de tantas negativas, darão frutos e uma situação financeira estável começa a se formar em sua vida. E no trabalho, felizmente, muitos problemas começam a se resolver e as circunstâncias que o preocupavam são totalmente esclarecidas. Aproveite este período calmo para realizar todas as suas tarefas e recuperar o atraso dos últimos dias. Números da sorte: 13 – 7 – 18 – 4

Capricórnio (22/12 – 20/01)

No amor, você recebe grande alegria quando conhece uma pessoa que ama muito e que não vê há muito tempo. Uma atividade estática e sedentária não lhe dará fortuna. Você precisa se movimentar muito mais, aproveitar seu conhecimento em atividades comerciais. Deixe para trás as opções que provam não ser lucrativas, não perca tempo ou energia com o que não funciona. Se você trabalha com vendas, há notícias muito boas, porque hoje o seu carisma está em ascensão e consegue assinar contratos interessantes, obter boas comissões e ter sucesso em seus esforços. Números da sorte: 36 – 48 – 5 – 47

Aquário (21/01 – 19/02)

Uma situação que começou como amizade se aprofunda e os encontros de amor são mais frequentes. Intensidade e muito movimento no local de trabalho. Haverá alguns problemas, mas sua iniciativa e determinação farão tudo parecer mais fácil. Boa tendência financeira. Os acordos que você faz serão muito produtivos a médio e longo prazo, as negociações serão bem-sucedidas. Você terá a calma e a serenidade para planejar novos movimentos e se projetar profissionalmente na direção certa. Números da sorte: 34 – 9 – 31 – 28

Peixes (20/02 – 20/03)

Pense com cuidado no que deseja e depois veja se é conveniente encerrar esse relacionamento de tanto tempo. Atrasos em dinheiro, mesmo que inicialmente o incomodem, são positivos e não há muito que você possa fazer para evitá-lo. Tente lidar da melhor maneira com a situação porque em breve a prosperidade estará com você. Você alcançará o que se propõe na profissão. Aprenda a trabalhar em equipe e aceite as oportunidades de se posicionar no mercado. Dessa forma, você pode alcançar seu objetivo em menos tempo. Será um bom dia para se conectar com seu eu interior. Números da sorte: 35 – 25 – 11 – 17

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários