Como descartar o lixo de uma pessoa contaminada pelo coronavírus?

Com as pessoas passando mais tempo em casa durante a quarentena, a produção de lixo nos lares aumentou. Diante desta realidade, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público de Contas lançaram uma campanha para incentivar o descarte sustentável dos rejeitos: a proposta se chama Coleta seletiva: eu faço a minha parte.

O objetivo é orientar a população por meio de peças informativas, sobretudo nas mídias sociais, a respeito de como organizar o lixo e, desta maneira, facilitar o trabalho dos profissionais do serviço de limpeza urbana.

O material também contém considerações sobre o descarte correto para o caso de alguém na residência estar com a Covid-19. Nesta situação, uma regra é básica: o responsável por retirar o lixo deve usar luvas e máscara ao manusear o material.

Outra recomendação é reservar uma lixeira com tampa para o quarto da pessoa contaminada. O descarte dos rejeitos deve ser feito em um saco plástico separado com o aviso “lixo contaminante”.

