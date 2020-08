Do desespero à euforia: virada do PSG no fim enche as redes sociais de memes

O Paris Saint-Germain sofreu, mas venceu a Atalanta por 2 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. Neymar, que aderiu a uma campanha nas redes sociais e adotou o moicano no cabelo, também foi o principal alvo de zoações na internet. Apesar das boas chances perdidas, o brasileiro foi eleito o melhor em campo e teve participação decisiva nos dois gols da virada.

Se estava tudo certo para a eliminação do PSG, o gol de Marquinhos aos 45 do segundo tempo incendiou não só a partida, mas também os torcedores nas redes sociais. As postagens acompanharam o time do sofrimento à euforia da classificação nos acréscimos.

ESSE JOGO PODE DURAR 5 HORAS QUE O PSG NÃO VAI FAZER GOL — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) August 12, 2020

DIA TRISTE PRA QUEM NÃO GOSTA DO NEYMAR — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) August 12, 2020

Neymar e Mbappé quando o jogo acabar, de tanto carregar o PSG caralho ney kkk pic.twitter.com/4y868GkEAo — ✨💛 inst:@marafaixarosa (@mara_faixars) August 12, 2020

