Galvez tem dois desfalques para a estreia no returno do estadual neste sábado

O time do Galvez, campeão do primeiro turno, teve duas baixas no elenco para a estreia no segundo do Campeonato Estadual. O imperador não poderá contar com o volante Joel e com o meia Alcione.

Joel foi submetido a uma cirurgia após fraturar o polegar durante o treinamento na semana passada. A previsão e que o atleta retorne entre 3 e 4 semanas.

PUBLICIDADE

Em relação ao meia Alcione a situação e mais séria. Durante treinamento na tarde de terça-feira (18), no CT forte imperador, o jogador fraturou a tíbia. O atleta terá que passar por cirurgia. A previsão de retorno aos gramados e de 5 meses.

O Galvez estreia no Estadual no próximo sábado (22), diante do Plácido de Castro, no Estádio Florestais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários