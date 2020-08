Gladson rebate críticas de Mara Rocha sobre filiação ao PSDB: “Todo partido tem ordem”

O Governador Gladson Cameli (sem partido) respondeu as declarações da deputada federal Mara Rocha sobre sua provável ida ao PSDB, após ser convidado pela direção nacional da sigla na última semana. Segundo ele, a filiação depende de garantias da executiva.

Na ocasião, Mara, presidente licenciada do partido no Acre, disse que o ninho tucano tem “ordem”. Cameli foi enfático na resposta: “Todo partido tem ordem”, rebateu.

Em relação a declaração de que a ida do governador ao partido era para somar, Cameli evitou polêmicas e fez um pedido à parlamentar. “Eu tenho tanta coisa pra me preocupar. Vou pedir mais dinheiro contra a covid-19 e queimadas, além de comprar combustível para reequipar. Eu só vou para o partido com todas as garantias”, declarou.

